Real Madrid si Barcelona sunt LIDERE la acest capitol! Cea mai bogata echipa din sport nici macar nu intra in top 10!

Real Madrid are numai putin de 223 de milioane de urmaritori pe Twiiter, Instagram si Facebook, conform celor de la Sporting Intelligence.

Real Madrid si Barcelona domina topul celor mai urmarite echipe pe retelele de socializare. Cluburile spaniole au cu aproape 100 de milioane mai mult fata de locul 3, care este ocupat de Manchester United. Fotbalul domina complet topul 10 al celor mai urmarite cluburi, cu cinci echipe din Premier League, doua echipe din LaLiga si cate una din Seria A, Bundesliga si Ligue 1 in clasament.

Primul club non-fotbalistic care intra in aceasta ierarhie este echipa din Nba, Los Angeles Lakes, care au un total de 39 de milioane de fani pe conturile de socializare. NBA este cea mai importanta competitie dupa fotbal, cu sapte cluburi in top 30 (Golden States Warriors, Chicago Bulls, Miami Heat, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, LA Lakers).

In top 30 mai sunt 4 echipe de cricket, fotbalul american cu doua cluburi, Cowboys (clubul care face cele mai mari incasari din lume) care este pe pozitia 27 si Patriots, de pe locul 28. O singura echipa din baseball a intrat in ierarhie, New York Yankees cu 14,5 milioane de urmaritori.