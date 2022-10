Real Madrid a câștigat Champions League, titlul în LaLiga plus alte două trofee, dar nu a câștigat titlul de „Clubul anului”! Clasament surprinzător 

În cadrul galei care a avut loc la Paris au mai fost acordate și alte trofee speciale, precum Trofeul Kopa, Trofeul Yashin sau Trofeul Muller. Totodată, France Football a început să acorde și trofeul pentru „Clubul anului”, iar clasamentul a fost marea surpriză care a stârnit controverse la această ediție.

Câștigătoare a trofeului Champions League, dar și a titlului în LaLiga, dar și câștigătoare a Supercupei Spaniei și a Europei, Real Madrid s-a aflat pe locul al treilea în clasamentul pentru „Clubul anului”. France Football a surprins și de această dată, iar trofeul i-a fost acordat lui Manchester City, echipă eliminată de gruparea blanco în semifinalele UCL.

Manchester City is the club of the year!

Manchester City is the club of the year!