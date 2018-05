Razvan Marin nu va mai juca pentru Standard in acest sezon! Anuntul facut de presa belgiana  

Razvan Marin nu va mai juca pentru Standard Liege in acest sezon.

Meciul cu Gent din etapa a sasea a play-off-ului a fost ultimul pentru mijlocasul roman in actuala editie de campionat. Razvan Marin nu a fost folosit nici in partida cu Genk si nu va juca nici in ultimele trei etape.

Razvan Marin are o leziune la ligamentele gleznei, iar medicii i-au recomandat cateva saptamani de pauza. Belgienii nu vor sa riste cu omul dorit de Inter si AS Roma. Razvan Marin este dorit de cele doua mari echipe din Serie A, iar Standard poate incasa cel putin 7 milioane de euro in schimbul sau in perioada de transferuri din vara.

Razvan Marin a reusit 6 goluri si 12 pase decisive in acest sezon pentru Standard Liege.