PSG pregătește transferul verii! Nasser Al-Khelaifi dorește neapărat jucătorul exponențial de la Real Madrid 

Real Madrid defilează cu aceeași mijlocași centrali, Casemiro (29 ani) - Kroos (32 ani) - Modric (36 ani), alături de care a câștigat trei trofee consecutive UEFA Champions League, între 2016 și 2018.

Doar că Florentino Perez este conștient că timpul trece peste jucătorii săi, așa că și-a adus la echipă doi jucători tineri în zona mediană, pe Camavinga (19 ani) și Valverde (23 ani), pe care se va baza mulți ani de acum încolo. Doar că președintele Realului este dispus să se despartă în această vară de unul dintre pilonii echipei.

Potrivit El Nacional, PSG îl dorește cu insitență pe Casemiro. După toate sumele exorbitante pe care le-a cheltuit pe jucători ofensivi, Nasser Al-Khelaifi consideră că închizătorul brazilian este piesa care lipsește din sistemul parizienilor. Așa că va face tot posibilul să îl aducă în vara lui 2022 pe Parc des Princes.

Relații foarte bune cu cei de la PSG

Mutarea lui Casemiro la PSG are șanse mari de reușită. Florentino Perez nu se va opune acestui transfer dacă jucătorul va dori să plece de la Real Madrid. Ba mai mult, președintele spaniol are deja un posibil înlocuitor pentru mijlocașul defensiv al lui Ancelotti, în persoana lui Aurelien Tchouameni (21 ani) de la AS Monaco.

Casemiro are o relație foarte bună cu Neymar (29 ani), Keylor Navas (35 ani), Sergio Ramos (35 ani), dar și cu directorul sportiv al lui PSG. Conform aceleiași surse, Leonardo ar reprezenta rezolvarea acestui trasfer.

Casemiro mai are contract cu Real Madrid până în 2025, așa că Nasser Al-Khelaifi va trebui să achite o sumă consistentă pentru achiziționarea fotbalistului, cota sa în acest moment fiind de 60 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.