Primul campionat unde sezonul nu se mai reia! Anuntul OFICIAL a fost facut de federatie, iar liderul actual a primit trofeul

Pandemia de coronavirus are deja efecte asupra clasamentelor finale.

Daca in multe tari inca se discuta posibilitatea ca sezonul sa fie totusi dus la bun sfarsit, in Uganda lucrurile stau diferit. Desi pe teritoriul tarii s-au inregistrat doar 44 de cazuri de Covid-19, federatia a decis ca sezonul sa se incheie luand in calcul clasamentul actual.

Astfel, Vipers a devenit campioana Ugandei, cu 54 de puncte, fiind la 4 lungimi distanta de locul al doilea, ocupat de KCCA FC. Desi mai aveau sanse la titlu, cu 5 etape ramase de disputat, cei de pe locul al doilea au dat dovada de fair-play si i-au felicitat pe castigatori pe Twitter.

Decizia federatiei se bazeaza pe un articol de regulament care specifica faptul ca titlul se poate acorda in anumite circumstante, daca 75% din meciuri au fost jucate deja.