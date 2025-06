Cristi Chivu (44 de ani) la Inter Milano e o mutare bătută în cuie. Italienii au și explicat de ce n-avem, deocamdată, confirmarea oficială, fiind vorba de o simplă formalitate.

Iar acum, primele declarații oferite de Giuseppe Marotta (68 de ani) au risipit orice dubiu: Cristi Chivu va fi noul antrenor al Inter-ului, urmând să aibă debutul oficial pe 17 iunie, după cum sport.ro a scris aici.

Giuseppe Marotta: „Numirea lui Chivu, o decizie curajoasă“

Prezent la festivitatea organizată de club, cu ocazia finalului de sezon, Giuseppe Marotta a admis, în primul rând, că Inter a fost „prinsă în ofsaid“ de plecarea lui Inzaghi, la Al-Hilal Riad.

„În fotbal, totul se întâmplă pe repede înainte și incertitudinea domină. Inzaghi ne-a spus abia marți că, în viziunea sa, ciclul său la Inter s-a încheiat. Noi n-aveam această părere și, cum bate la ușă Mondialul Cluburilor, nici n-am luat în calcul schimbarea antrenorului. Dar decizia a fost luată de Inzaghi, luni, după pierderea finalei Ligii Campionilor (n.r. – 0-5 cu PSG, la Munchen). Apoi, am văzut că ziarele au scris că noi am fost confuzi, după decizia lui Inzaghi. Dar noi n-am făcut altceva decât să acceptăm decizia lui Inzaghi și să acționăm ca atare“, a spus șeful Inter-ului.

Acesta a atins apoi subiectul găsirii unui înlocuitor pentru tehnicianul care a plecat la Al-Hilal Riad.

„Am realizat imediat profilul antrenorului pe care ni-l doream. Am avut în vedere un antrenor tânăr, care să se încadreze în planurile conducerii și să ducă mai departe actualul proiect. Și am ajuns la concluzia că acest antrenor e Chivu. El are profilul corect pentru obiectivele noastre. Numirea lui înseamnă o probă de curaj și de determinare, care ne poate duce departe. Cel mai important e că avem un plan detaliat, bine pus la punct, iar Chivu ne-a convins prin calitățile sale“, a spus Giuseppe Marotta.