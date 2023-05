”O serie neobișnuită de evenimente a avut loc în timpul meciului de fotbal Honved Budapesta - PMFC din campionatul Under 16”, anunță Nemzeti Sport, care detaliază.

Akos Tompa, portarul naționalei Under 16 a Ungariei, a fost introdus ca atacant la Honved în minutul 90 și a înscris în prelungiri golul de 3-1, stabilind scorul final cu o execuție de la aproximativ 35 de metri!

”Antrenorul mi-a spus să-mi iau nu doar tricoul de portar, ci și unul de jucător de câmp, în caz de urgență”, a explicat puștiul, în condițiile în care o bună parte din echipă se află acum la o competiție în Italia și au existat astfel probleme în alcătuirea lotului pentru meciul din campionatul intern.

”Am gândit ca un portar atunci când am primit mingea”

”Am mai jucat în câmp și înainte, deci nu a fost ceva nou pentru mine, doar o experiență în plus”, a mai declarat Akos Tompa pentru site-ul oficial al lui Honved.

”Am gândit ca un portar atunci când am primit mingea. Am simțit și că goalkeeper-ul advers era ieșit din poartă, am cântărit bine situația și soluția a fost una instinctivă”, a explicat portarul golgheter reușita sa de la 35 de metri.

În această primăvară, Akos Tompa a jucat între buturi în trei meciuri ale naționalei Under 16 a Ungariei.