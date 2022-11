Mario Simuț, mijlocaș român în vârstă de 19 ani născut la Oradea, a fost convocat în premieră la selecționata Under 21 a Ungariei și a fost titular la debutul de joi seara, 3-0 cu Azerbaidjan, meci amical disputat la Belek, în Turcia.

Zoltan Gera despre debutanții săi: ”Sunt bucuros că am avut posibilitatea să încercăm și jucători noi”

Selecționerul Zoltan Gera, fostul internațional maghiar cu sezoane bune în Premier League la West Bromwich Albion și Fulham, s-a declarat mulțumit de debutanții Zalán Vancsa, Márk Kosznovszky și Mario Simuț.

”Ne-am creat șanse, am înscris goluri și am câștigat pe merit. Sunt bucuros că am avut posibilitatea să încercăm și jucători noi și că astfel reușim să continuăm construirea acestei echipe”, a spus Gera pentru site-ul oficial al federației de la Budapesta.

Simuț a evoluat pe postul de mijlocaș dreapta într-un sistem 3-4-3, asemănător celui folosit și la echipa mare a Ungariei, și a fost schimbat în minutul 76.

Mario Simuț, de la West Ham United la Haladas Szombathely

Om de bază în naționala Under 19 maghiară în sezonul trecut, românul din Oradea evoluează la Haladas Szombathely, club din NB II la care s-a transferat în vara lui 2021 după o experiență în Anglia, la juniorii lui West Ham United și Welling United.

”Am prevăzut că va deveni o valoare a academiei, a clubului Haladas și a fotbalului maghiar. Mario are o încăpățânare pozitivă și multă determinare pentru a-și atinge obiectivele”, declara recent Vendel Rugovics, antrenor la academia lui Haladas.

Foto: MLSZ, Savaria Forum, Haladas Szombathely, arhivă personală