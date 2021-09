Pele, internat în spital de șase zile! Managerul legendarului fotbalist a anunțat ce se întâmplă cu el 

Din articol Reacția lui Pele după ce au apărut zvonuri conform cărora ar fi leșinat

Pele (80 ani) se află internat în spital.

Anunțul vine din presa din Brazilia, acolo unde The Globo informează că legenda braziliană se află de șase zile sub supravegherea medicilor. Pele se afla la un consult de rutină la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo când la analize medicii au observat că ar avea probleme la inimă, care însă nu au fost dezvăluite sau detaliate.

Managerul Joe Fraga, cel care se ocupă de afacerile legendarului fotbalist, a postat un mesaj în care i-a liniștit pe fanii lui Pele.

„Face diferite analize complete de sânge, colonoscopie, radiografii. Nu le face pe toate într-o singură zi”, a scris acesta.

În urmă cu câteva zile au apărut informații conform cărora Pele ar fi leșinat, însă brazilianul a negat cu vehemență acest zvon, prin intermediul unui mesaj pe Instagram.

„Prieteni, nu am leșinat, iar starea mea de sănătate este foarte bună. Am mers să îmi fac analizele de rutină, pe care nu am reușit să le fac înainte din cauza pandemiei. Să le spuneți că nu joc duminica viitoare”, a scris Pele pe Instagram.