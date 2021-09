Pele a fost scos de la terapie intensivă! Primul mesaj al legendarului jucător: „Am chef să joc 90 de minute!”

Legenda braziliană a fotbalului a anunțat în urmă cu o săptămână că a fost operat, după ce doctorii i-au identificat o tumoare pe colon. Operația a decurs cu succes, iar starea lui Pele s-a îmbunătățit considerabil.

Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, fostul jucător i-a informat pe fanii săi că a fost externat de la secția de terapie intensivă și mutat într-o cameră normală de spital. Totodată, Pele a glumit pe seama stării sale, spunând că ar putea juca și 90 de minute.

Mesajul lui Pele

„Prieteni, acesta este un mesaj pentru fiecare dintre voi. Nu credeți pentru vreun moment că nu am citit miile de mesaje de afecțiune pe care le-am primit aici. Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi că v-ați rupt timp pentru a-mi transmite o stare de bine. Multă dragoste!

Am ieșit de la terapie intensivă și mă aflu în camera. Sunt mai vesel pe zi ce trece, am chef să joc 90 de minute, plus prelungiri. Ne vom reîntâlni curând!”, a scris Pele pe Facebook.

Mesajul prin care Pele anunța că a fost operat

„Prieteni, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mă simt bine și pentru că le-a permis lui Dr. Fabio și Dr. Miguel să aibă grijă de mine. Sâmbăta trecută am suferit o operație pentru a fi îndepărtată o leziune suspicioasă la colonul drept. Tumoarea a fost identificată în timpul analizelor despre care am vorbit săptămâna trecută.

Din fericire, sunt obișnuit să sărbătoresc victoriile importante cu voi. Voi lupta în acest meci cu un zâmbet pe buze, mult optimism și bucurie că trăiesc înconjurat de dragostea familiei și a prietenilor”, a scris Pele.