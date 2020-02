Pele se afla intr-o situatie disperata. "Regele Fotbalului" e deprimat si nu vrea sa mai iasa din casa dintr-un motiv incredibil

Golgheterul all-time al Braziliei va implini 80 de ani in octombrie.

Edinho, fiului legendei braziliene, spune ca Pele este deprimat de sanatatea sa tot mai precara si este reticent sa isi paraseasca casa, deoarece nu poate merge fara ajutor. El a avut probleme la sold ani de zile si are acum nevoie de un cadru metalic pentru a merge. Multe dintre aparitiile sale publice recente au fost intr-un scaun cu rotile.

„Este destul de fragil. El are o proteza la sold si nu a avut parte de o reabilitare adecvata. Deci are aceasta problema cu mobilitatea si asta a declansat un fel de depresie. Imaginati-va, el este ’Regele’, a fost intotdeauna o figura atat de impunatoare, a impus respect si emanat forta, iar astazi nu poate merge normal. Este jenat, nu vrea sa iasa din casa, ca sa fie vazut. Nu vrea sa faca practic nimic din ceea ce presupune iesirea din casa. M-am certat cu tata pentru ca nu a facut recuperarea ceruta dupa operatie la sold suferita, dar acum e prea tarziu”, a declarat Edinho.

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut ca „Pele”, s-a nascut pe 23 octombrie 1940 in orasul Minas Gerais si este considerat de multi ca cel mai valoros fotbalist din toate timpurile. El a fost desemnat, in 1999, ca cel mai bun jucator al secolului, impreuna cu Maradona, de catre International Federation of Football History & Statistics. In cariera sa, Pele a jucat doar pentru Santos FC (1956-1974) si New York Cosmos (1975-1977), reusind 650 de goluri in 694 de meciuri oficiale jucate.

In palmaresul sau se regasesc doua Copa Libertadores, in 1962 si 1963, si Cupa Intercontinentala in aceeasi ani, 10 Campeonato Paulista si 4 Torneia Rio - Sao Paolo, dar si titlul Soccer Bowl in 1977, decernat campionilor din SUA. A primit de 7 ori distinctia Ballon d’Or, acordata de publicatia France Football celui mai valoros fotbalist al anului. Pentru nationala Braziliei, el a evoluat de 92 de ori si a inscris 77 de goluri, castigand Cupa Mondiala in 1958, 1962 si 1970. Vara aceasta se va sarbatori 50 de ani de la cel de-al treilea titlu al Cupei Mondiale a lui Pele, castigat in Mexic, in 1970, cu ceea ce multi microbisti cred ca este cea mai buna echipa de fotbal din toate timpurile, din care mai faceau parte jucatori de legenda, precum Carlos Alberto, Tostao, Clodoaldo, Jairzinho, Rivellino sau Gerson.