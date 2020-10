Infrangerea de aseara a umplut paharul! Paris Saint-Germain doreste de urgenta un mijlocas! Cine este alesul lui Nasser Al-Khelaifi

Danezul nu-si gaseste locul in echipa lui Antonio Conte dupa plecarea de la Tottenham. Fotbalistul nu a reusit sa se adapteze la campionatul din Serie A si ar dori o mutare.

Conform celor de la Daily Mail, Eriksen si-ar dori o mutare in Franta in perioada de transferuri din iarna. Cota danezului a scazut alarmant, de la 100 de milioane de euro la 60 de milioane. De asemenea, sursa citata specifica faptul ca parizienii l-ar dori si pe internationalul englez, Delle Ali.

Paris Saint-Germain a pierdut meciul de acasa din debutul UEFA Champions League impotriva lui Manchester United, iar echipa a dus lipsa de creativitate la mijlocul terenului, astfel, conducerea a decis ca pentru a avea sanse la trofeu este nevoie de intariri.

Pentru mijlocasul danez mai este interes din partea campioanei Spaniei, Real Madrid. Madrilenii il vad drept un inlocuitor pentru Toni Kroos, Eriksen fiind un bun pasator.

