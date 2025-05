Cosmin Olăroiu (55 de ani) e campion continental cu Sharjah! Și triumful a venit după un scenariu de Oscar, în ultimul meci al tehnicianului român, la această formație, după 3 ani și jumătate.

În finala Champions League 2, echipa lui Oli s-a impus după un meci demențial, decis în minutul 90+7, după cum sport.ro a arătat aici. Începând de mâine, Olăroiu își va începe, în mod oficial, mandatul de selecționer al Emiratelor Arabe Unite.

Olăroiu: „Plecarea mea de la Sharjah să fie un nou început“

După câștigarea Ligii Campionilor Asiei 2, în premieră pentru o echipă din Emirate, Oli a ajuns în zona mixtă pentru interviu, însă n-a apucat să vorbească decât foarte puțin.

„Jucătorii mei au făcut o treabă fantastică și au fost răsplătiți prin câștigarea trofeului. Au meritat acest succes și sper ca această victorie să marcheze începutul unei noi ere pentru Sharjah. Cred că acest triumf trebuie să pună bazele unei echipe cu o mentalitate și mai puternică. Am fost 3 ani și jumătate la acest club, am avut opt finale și am câștigat cinci dintre ele. Plecarea mea de aici poate fi un nou început pentru Sharjah. Și sper ca acest club să nu se oprească aici, să devină din ce în ce mai mare“, a spus tehnicianul român.

Apoi, Olăroiu a fost „atacat“ de elevii săi și, resemnat, s-a „predat“ imediat: a început să danseze cu ei și să scandeze, în cinstea câștigării Champions League, după cum se poate vedea aici.