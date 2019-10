ULTIMA ORA! Ce decizie a luat un club din Argentina la 10 luni de la moartea lui Emilioano Sala! Anuntul a fost facut OFICIAL

Oficialii unui club din Argentina a luat o decizie de ultim moment.

Stadionul echipei San Martin de Progreso din orasul Santa Fe va purta numele lui Emilioano Sala, fotbalistul decedat acum 10 luni intr-un accident aviatic teribil. Sala s-a nascut la Santa Fe, iar oficialii clubului au luat decizia ca stadionul echipei sa ii poarte numele.

Sala ar fi implinit joi, 31 octombrie varsta de 29 de ani, iar cu ocazia acestui eveninemt va fi prezentata o picturala murala a acestuia, care il va avea in prim-plan pe Sala celebrand un gol.

In 21 ianuarie Emiliano Sala a murit intr-un accident teribil de aviatie. Avionul in care se afla s-a prabusit in Canalul Manecii. Sala se intorcea de la Cardiff, echipa la care a fost transferat de la Nantes, insa pilotul aeronavei a pierdut controlul avionului si acesta s-a prabusit.