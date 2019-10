"Dragilor, am scos Germania din grupe si am batut Argentina! Vreti sa ne simtim mici cand nu suntem?" Hagi, DECLARATIE MANIFEST: cere de urgenta o schimbare majora

Gica Hagi cere schimbarea de urgenta a legii sportului.

Hagi vrea modificarea legii privind finantarea sportului in Romania pentru ca multinationalele sa investeasca in sport. Hagi, patron si antrenor la Viitorul, spune ca nu se poate lupta cu cluburile din Europa de unul singur, fara o sustinere din parte unui "gigant" financiar care sa i se alature proiectului.

"Regele" a cerut in repetate randuri schimbarea legii pentru ca o parte din profiturile multinationalelor sa fie cedate sportului, sanatatii si culturii, insa declaratiile sale au trecut neobservate.

"Domnilor, a venit timpul sa vorbim concret! Ce necesitati are fotbalul romanesc? Asa face Italia, asa a facut Spania, asa a facut Germania! Noi i-am scos din grupe pe nemti si eram Romania. Dragilor, eram Romania! Am batut Argentina! Vreti sa ne faceti sa ne simtim mici cand nu suntem mici! Dar pentru voi nu conteaza ce spune Hagi! Nu sunt cel mai bogat din Romania, nu am bani! Asta e realitatea! Ce sa faci cu 10 milioane? Unde sa te duci? Cum sa fii competitiv la nivel european? De ce altii au facut bugete de miliarde si noi ne-am dus in jos? Ok, ne-am deschis in Europa, dar de ce suntem mai saraci ca inainte?

Nu trebuie sa ne punem un mare semn de intrebare? Romania e o tara bogata! Sunt la multinationale care fac miliarde in Romania... Au buget de miliarde! Iar ele trebuie sa vina si sa sustina sportul, cultura si sanatatea. Sunt trei segmente sociale care dau bunastarea unei tari, a populatiei. Ele construiesc viitorul Romaniei! Oameni de stiinta, actori, fotbalisti care sa lupte pentru Romania! Acesta este singurul obiectiv in Romania! Unul singur! Toti sa muncim sa producem noua generatie: alti oameni care sa reprezinte Romania la nivel international!", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.