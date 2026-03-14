Roș-albaștrii vor încerca să obțină calificarea în Conference League din play-out, cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, după un sezon regulat mult sub așteptări, care a culminat cu demiterea lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii.

Cristi Borcea: ”Craiova e favorită la titlu, Rădoi a creat o echipă foarte puternică!”

Pentru Rădoi, FCSB este a doua echipă din acest sezon, după ce a început stagiunea pe banca celor de la Universitatea Craiova, unde a impresionat.

Cristi Borcea o consideră pe Universitatea Craiova favorită la titlul de campioană a României, iar fostul acționar de la Dinamo crede că toate meritele ar trebui să se îndrepte către Mirel Rădoi, cel care a construit echipa care a dominat campionatul până în momentul de față.

”În play-off, Craiova e o favorită din toate punctele de vedere. Mirel Rădoi a creat o echipă foarte puternică, pentru că el a făcut selecția la Craiova. E cea mai puternică echipă. Restul echipelor sunt apropiate valoric. Dacă la Dinamo se reface Pușcaș și ceilalți accidentați, pot să bată pe oricine.

Nu mă interesează de FCSB. Nu, mi-aș dori ca Dinamo să își asigure participarea în cupele europene din play-off. Mi-aș dori să se recupereze cât mai repede Boateng, Karamoko și să revină Pușcaș. Pușcaș e un jucător care a demonstrat”, a spus Cristi Borcea pentru PRO TV și Sport.ro.

Universitatea Craiova a început play-off-ul cu stângul și a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1.

