Nu a impresionat pe teren asa ca s-a reorientat! Povestea fotbalistului care lanseaza "o casa de discuri pentru artistii neintelesi" :)

Nu a reusit sa faca performanta pe terenul de fotbal, astfel ca incearca sa-si gaseasca drumul in afara stadionului.

Este vorba despre Jese Rodriguez, fotbalistul celor de la PSG, imprumutat momentan la Stoke City. Jucatorul in varsta de 25 de ani tocmai a lansat "o casa de discuri care sa-i ajute pe artistii neintelesi", potrivit Le Journal du Dimanche.

Spaniolul este si cantaret de raggaeton, iar in lumea muzicala este cunoscut sub numele de Jey-M.

"Unii castiga bani fotografiindu-se in chiloti. Eu iubesc muzica", a spus Jese.

Fotbalistul a avut probleme in viata fotbalistica. Un ultim episod in care a fost implicat s-a consumat in luna aprilie a acestui an, cand nu s-a prezentat la antrenamentul lui Stoke City, starnind mania antrenorului Paul Lambert si a sefilor clubului din Premier League.

Jese a fost invoit de club pentru a merge in Spania sa aiba grija de fiul sau bolnav. El urma sa se intoarca la urmatorul antrenament, dar nu a facut-o, fara sa avertizeze conducerea gruparii.