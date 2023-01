Naționala pe care urmează să o antreneze Fernando Santos. Cu ce reprezentativă s-a înțeles

Fernando Santos, cel care l-a ținut pe banca de rezerve pe superstarul Cristiano Ronaldo în timpul Campionatului Mondial din Qatar, s-a despărțit de federația din Portugalia după turneul final, iar acum este în negocieri avansate cu o altă reprezentativă națională.

Fabrizio Romano a anunțat pe contul de Twitter că există o înțelegere între antrenor și reprezentații federației poloneze, urmând ca semnarea contractului să se întâmple în următoarele ore.

La sfârșitul lunii decembrie, polonezii au anunțat că Czesław Michniewicz nu mai este selecționerul naționalei.

Agreement sealed for Fernando Santos to become new Poland head coach, as expected. Contracts to be signed in the next 24h. ????⚪️???????? #Poland

Official statement on Tuesday. pic.twitter.com/SX83uiQ1Uv