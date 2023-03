Pe 2 martie, cu două zile înainte să își sărbătorească ziua de naștere, Șumudică spunea că "în maxim câteva săptămâni, fotbalul va fi istorie pentru mine". Antrenorul preciza că și-a neglijat familia în ultima perioadă și este gata să spună stop meseriei de antrenor.

Marius Șumudică s-a hotărât: "Nu mai vreau să antrenez! Nu mă interesează ce credeți voi"

Revenit azi în România ca urmare a pauzei pentru meciurile echipelor naționale, Marius Șumudică spune că decizia sa rămâne în picioare, însă îi este greu să se retragă încă de acum. Tehnicianul lasă de înțeles că ar putea rămâne la Al Raed până la finalul înțelegerii, în vara anului viitor, având în vedere clauza de reziliere pe care o are în contract.

„Pauza e binevenită, te întorci la familie, nu e ușor să stai într-o țară străină, o altă religie, dar asta ne e meseria, mai am puțin de făcut și după care o să am timp și de altele. Nu o să mai antrenez, am mai spus o dată, nu mă repet. Nu mă interesează ce crede lumea și nu mă interesează nici ce credeți voi. Nu mai vreau să mai antrenez, m-am plictisit.

(n.r. E stresul foarte mare?) Nu te uiți la părul meu? Mă gândeam la decizia asta. Nu vezi că sunt grăsuț, sunt bine, îmbujorat, ce probleme de sănătate să am? Ferească Dumnezeu! Nu, nu am nimic, nu mai vreau, nu mai am motivație, vreau să stau cu familia, se strâng mai multe. Nu banii reprezintă totul în viață, să stai plecat și să faci bani sau să faci...așa, să te duci la echipă și să nu realizezi nicio performanță.. Câți antrenori români sunt la echipe mari prin Vest să facă performanțe notabile, e Răzvan acum pe la PAOK și nea Mircea prin Ucraina, pe unde a câștigat.

Toți stau și pentru ce? Pasiune, e adevărat și din punct de vedere material, să câștige bani. Mie nu îmi trebuiesc bani. (n.r. dacă vine o ofertă serioasă din Liga 1?) Nu.

Mai am un an de contract, ieri am făcut 2-2 cu Shabab, după ce am condus cu 2-0, dar un arbitraj, nu am văzut în viața vieții mele să împingi așa o echipă, au jucat practic 14 contra 11. Ne-a lipsit un jucător important, când ai în față Banega, Cuenca, Santi Mina, căpitanul naționalei Poloniei, e greu, dar ne-am bătut, sunt mândru. Am făcut 0-0 la Ittihad, am făcut 1-1 cu Hilal, care e calificată în finala Champions League a Asiei. Pentru noi, pentru Raed sunt rezultate foarte bune. Sper să continui, să termin contractul și vom vedea.

Ce să se schimbe? Voi credeți că mă joc cu cuvintele așa? Am spus-o o dată, repet încă o dată, sunt decis 100%, nu există 99%, să mă opresc din antrenorat. Când va fi lucrul ăsta, că va fi la vară, că nu voi putea pleca pentru că am clauză foarte mare și nu stau să dau banii înapoi, voi vedea", a spus Marius Șumudică.

Ce scria Șumudică pe 2 martie

"În data de 4 martie 2023, mai exact peste două zile, împlinesc 52 de ani. A sosit vremea să stau mai mult alături de frumoasa mea familie, pe care, datorită fotbalului, am neglijat-o într-o mare măsură.

Îmi cer scuze familiei și promit că foarte curând ei vor fi pe primul plan, cu riscul de a spune stop meseriei de antrenor. Fotbalul mi-a dat totul, dar familia mea merită mai multă atenție.

Vă iubesc și vă promit că mă voi dedica vouă cât mai curând. În maxim câteva săptămâni, fotbalul va fi istorie pentru mine.

Îmi iubesc soția, copiii, părinții, și Dumnezeu îmi spune că trebuie să fac acest pas", a anunțat Marius Șumudică.