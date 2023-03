Mesajul lui Marius Șumudică, la două săptămâni după ce și-a anunțat retragerea

Pe 2 martie, cu două zile înainte să își sărbătorească ziua de naștere, Șumudică spunea că "în maxim câteva săptămâni, fotbalul va fi istorie pentru mine". Antrenorul preciza că și-a neglijat familia în ultima perioadă și este gata să spună stop meseriei de antrenor.

La aproximativ două săptămâni distanță, Șumudică pare că s-a răzgândit. Antrenorul lui Al Raed spune că le-a făcut deja o promisiune fanilor pentru următorul sezon, semn că intenționează să își ducă la bun sfârșit contractul valabil până în iunie 2024.

"Vom încerca să evităm situația din sezonul trecut. Obiectivul nostru este să ne îndepărtăm de zona periculoasă și să rămânem în zona de mijloc a clasamentului în etapele care mai sunt de disputat. Așa cum le-am promis fanilor, în sezonul viitor vom fi între primele cinci echipe din campionat", a spus Marius Șumudică, potrivit Kooora.

Sâmbătă seară, Al Raed a remizat contra lui Al Shabab, scor 2-2, iar unul dintre goluri a fost marcat de Alexandru Mitriță.

Echipa lui Marius Șumudică a urcat pe locul 9 în campionatul Arabiei Saudite, cu 25 de puncte strânse în 21 de etape, la opt lungimi peste prima poziție retrogradabilă.

Echipa românului a condus cu 2-0. Al doilea gol a fost marcat de Alex Mitriță, cu un șut puternic, pe jos, din interiorul careului. Portarul advers a atins mingea, dar nu a putut s-o respingă în afara terenului.

După reușita lui Mitriță, camerele TV l-au surprins pe Marius Șumudică bucurându-se cu fața spre tribuna oficială.

????⚡️ MITRITA MAKES IT TWO FOR AL RAED!

The hosts take a 2-0 lead against Al Shabab as a breakway is converted by Mitrita#RoshnSaudiLeague | @alraedclub | @AlShabab_EN pic.twitter.com/DaLPmE1TtP