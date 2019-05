Lucescu poate aduce si Cupa la PAOK! Ministrul sportului, asteptat sa ia o decizie VITALA inaintea finalei cu AEK

Razvan Lucescu poate castiga si Cupa in Grecia.

Razvan Lucescu a adus titlul la PAOK dupa 34 de ani, iar acum poate reusi eventul. Finala Cupei contra celor de la AEK Atena se va disputa pe 11 mai.

Ministrul sportului din Grecia intentioneaza insa sa inchida stadionul pentru finala. Masura ar fi una justificata judecand dupa incidentele de la ultimele doua finale disputate tot de PAOK si AEK, meciuri care s-au terminat cu scandaluri uriase si incidente create de fani.

Cele doua cluburi au solicitat ca partida de pe 11 mai sa se joace cu spectatori, dar meciul este considerat unul de risc maxim, iar decizia apartine exclusiv ministrului.

PAOK are sase Cupe ale Greciei in vitrina, ultima fiind adusa de Razvan Lucescu in 2018.