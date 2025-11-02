Inter Miami, în ciuda unui nou gol înscris de starul argentinian Lionel Messi, a pierdut cu scorul de 1-2 în faţa lui Nashville SC şi îşi va juca calificarea pentru turul 2 al play-off-ului sâmbăta viitoare pe teren propriu, informează AFP.

Două goluri în prima repriză înscrise de Sam Surridge, din penalty, şi Josh Bauer au adus în avantaj gazdele, care au rezistat după golul superb înscris de Messi pentru a reduce scorul (minutul 90).

Astfel, Lionel Messi a ajuns la 32 de goluri înscrise și 16 pase decisive în 30 de meciuri jucate în actualul sezon din MLS!

