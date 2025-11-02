VIDEO Lionel Messi, încă o reușită superbă! Statistică fabuloasă în MLS pentru argentinian

Lionel Messi, încă o reușită superbă! Statistică fabuloasă în MLS pentru argentinian Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Miami a pierdut însă în fața lui Nashville SC.

TAGS:
Lionel MessiInter MiamiSam SurridgeJosh BauerNashville SC

Inter Miami, în ciuda unui nou gol înscris de starul argentinian Lionel Messi, a pierdut cu scorul de 1-2 în faţa lui Nashville SC şi îşi va juca calificarea pentru turul 2 al play-off-ului sâmbăta viitoare pe teren propriu, informează AFP.

Două goluri în prima repriză înscrise de Sam Surridge, din penalty, şi Josh Bauer au adus în avantaj gazdele, care au rezistat după golul superb înscris de Messi pentru a reduce scorul (minutul 90).

Astfel, Lionel Messi a ajuns la 32 de goluri înscrise și 16 pase decisive în 30 de meciuri jucate în actualul sezon din MLS!

Inter Miami, locul 3 în sezonul regular al Conferinţei de Est şi favorită al acestui prim tur al fazei play-off cu Nashville (locul 6), se află acum la egalitate, 1-1, urmând să dispute următorul meci weekendul viitor la Miami, scrie Agerpres.

Meciurile din primul tur al fazei play-off se dispută după sistemul cel mai bun din trei partide.

