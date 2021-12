Leo Messi, mesaj emoționant după retragerea lui Kun Aguero: "Este dureros! Îmi va fi dor"

În luna octombrie, atacantul Barcelonei a acuzat probleme respiratorii într-un meci cu Alaves (1-1), din La Liga, iar ulterior a fost diagnosticat cu aritmie cardiacă. După mai multe investigații, medicii i-au transmis lui Aguero că trebuie să își încheie cariera de sportiv.

Mesajul lui Messi, după retragerea lui Aguero

Aguero și-a anunțat retragerea cu lacrimi în ochi, iar prietenul Leo Messi i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi au fost colegi la echipa națională a Argentinei timp de 15 ani, însă nu au reușit să împartă vestiarul și la o echipă de club.

În această vară, Sergio Aguero a semnat cu Barcelona din postura de jucător liber de contract, iar Lionel Messi a părăsit gruparea catalană, semnând cu Paris Saint-Germain.

"Aproape o întreagă carieră împreună, Kun. Am trăit momente frumoase împreună, altele mai puțin frumoase, dar toate ne-au ajutat să fim mai uniți și să devenim prieteni mai buni. Va continua să fie așa și în afara terenului. Am trăit o mare bucurie recent, când am câștigat Copa America împreună. La aceasta se adaugă realizările tale din Anglia.

Este dureros că nu mai poți face ceea ce îți place din cauza acestor problemee. Cu siguranță vei fi fericit în continuare, pentru că ești o persoană care transmite bucurie, iar toți care te iubim vom fi alături de tine. Acum începe un nou capitol din viața ta și sunt convins că vei rămâne cu zâmbetul pe buze.

Mult succes în acest capitol al vieții! Te iubesc, prietene! Îmi va fi dor să jucăm împreună la echipa națională", a scris Leo Messi, pe Instagram.

Aguero: "Este decizia cea mai bună"

”Vreau să vă anunț că am decis să mă opresc. Este un moment foarte dificil, dar este decizia cea mai bună, pentru că sănătatea mea este pe primul loc”, a spus Aguero, susținut de Joan Laporta, președintele Barcelonei.

Aguero a câștigat o mulțime de trofee: Europa League (2010) și Supercupa Europei (2010) cu Atletico Madrid, cinci titluri în Premier League (2012, 2014, 2018, 2019, 2021), Cupa Angliei (2019), șase Cupe ale Ligii Angliei (2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021) și trei Supercupe ale Angliei (2012, 2018, 2019) cu Manchester City, Copa America (2021), titlul olimpic (2008) și două titluri de campion mondial Under 20 (2005, 2007) cu naționalele Argentinei!

A fost aproape de Liga Campionilor în 2021 (finală pierdută cu Manchester City) și de titlul mondial în 2014 (finală pierdută cu Argentina)