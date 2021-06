"Lasati-l in pace! Si despre mine s-a spus la fel!" Daley Blind sare in apararea lui Christian Eriksen

Incidentul care l-a avut in prim-plan pe Christian Eriksen nu a ramas fara ecou in lumea fotbalului.

Fundasul olandez Daley Blind, care evolueaza din 2020 cu un defibrilator in corp, i-a criticat pe cei care au afirmat ca atacantul danez Christian Eriksen nu va mai juca fotbal. Acesta ii indeamna pe oameni sa fie alaturi de fotbalistul danez, sansele ca el sa evolueze din nou nefiind insa stiute la momentul actual.

"Cand mi s-a intamplat acest lucru, intreaga lume imi spunea ca sunt terminat ca jucator, ca nu voi mai putea juca din nou. Uite unde sunt azi! Acesta este motivul pentru care le spun tuturor: 'Lasati-l in pace pe Christian'. M-am simtit pregatit si m-am simtit confortabil sa ma intorc odata ce am primit unda verde de la medicii din spital si de la personalul medical al clubului Ajax.



Nu a existat niciun motiv pentru care sa nu mai pot juca din nou la cel mai inalt nivel. Cel mai important lucru este ca trebuie sa te simti liber in capul tau. Nu mi-a fost frica. Eram incredibil de fericit ca mi s-a permis sa fac din nou parte din echipa si sa ma intorc in echipa. Odata ce medicii iti spun ca esti in regula sa joci din nou, simti doar tensiunea si entuziasmul de a juca, nu tensiunea fricii", a declarat Blind, 31 de ani, potrivit The Metro