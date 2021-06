"Aveam nevoie de asta!" Eriksen si-a surprins coechipierii si a mers la antrenamentele nationalei dupa ce a iesit din spital! Ce au spus jucatorii

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Christian Eriksen a fost externat la o saptamana de la incidentul care a socat lumea fotbalului, dupa ce a suferit un stop cardiac chiar in timpul meciului cu Finlanda. Jucatorul a fost resuscitat de medici pe teren, cu ajutorul unui defibrilator.

In cursul zilei de vineri, acesta a fost externat, iar la iesirea din spital a mers sa isi viziteze colegii de la nationala, informeaza ESPN, dupa cum au dezvaluit Christian Norgaard si Joakim Maehle.

"Nu stiam ca vine, am oprit antrenamentul cand a ajuns. Parea sa aiba o stare de spirit buna, a oferit o energie buna echipei. Am putut sa il imbratisam, si a fost extraordinar sa il vedem mergand alaturi de fiul lui. A fost o zi buna in mai multe moduri. A fost lucrul de care aveam nevoie", a spus Norgaard pentru sursa citata.

Maehle a dezvaluit ca Eriksen a fost insotit de sotia si cei doi copii in timpul vizitei.

"A fost emotionant pentru ca ultima data cand l-am vazut era intins pe teren si medicii il salvau. Stiam ca era ok, insa e diferit sa il vezi in realitate", a spus si Maehle.

O declaratie emotionanta a avut-o si Andreas Skov Olsen: "A fost placut sa il vezi stand in fata ta. E important pentru noi sa stim ca Christian este bine, sa ne putem concentra la restul turneului".