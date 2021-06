Inter Milano, mesaj emotionant dedicat lui Christian Eriksen! "Ne-am trezit din cel mai groaznic vis"

Christian Eriksen, 29 de ani, a fost externat din spital, dupa ce medicii i-au implantat un defibrilator cardiac intern.

Cei de la Inter Milano, club la care decarul Danemarcei este legitimat, au postat un mesaj emotionat pe retelele de socializare. Italienii au povestit cum au trait zilele in care Eriksen s-a aflat pe patul de spital.

”Nu au fost niste zile obisnuite, de sambata incoace, de la acele momente care au parut atat de lungi si lipsite de sens, cand cu totii ne-am dorit sa fie doar un cosmar. Din fericire, ne-am trezit din cel mai groaznic vis. In linistea acestor zile, ne-am concentrat toate gandurile, rugaciunile si chiar si suspinele: Cele de alinare, pentru fotografiile si vestile care veneau dintr-un loc pe care nu il stiam in urma cu cateva zile, Rigshospitalet din Copenhaga.

Marti dimineata, a fost cel mai bun moment: O fotografie, un zambet si un semn de ”ok”. Si un mesaj: ’Salutare tuturor, va multumesc pentru mesajele din intreaga lume. Inseamna mult pentru mine si pentru familia mea. Sunt bine’. Erai acolo, Christian Eriksen. Alt pas a fost facut vineri. Operatia, externarea si vizita facuta coechipierilor sai: ’A fost incredibil sa vad cate mesaje mi-ati dedicat. Operatia a mers bine si, avand in vedere circumstantele, sunt bine. A fost minunat sa imi vad din nou colegii dupa meciul extraordinar de seara trecuta si, evident, ii voi sustine, luni, impotriva Rusiei’.

Noi nu am incetat niciodata sa ne gandim la Christian, nici macar pentru un moment, am respectat linistiti un astfel de moment delicat si personal. Meciul dintre Danemarca si Finlanda s-a reluat in Copenhaga. La meciul cu Belgia, Romelu Lukaku si Achraf Hakimi au intrat pe teren si i-au dedicat golurile lui Eriksen. ’Chris, te iubesc!’, a strigat Romelu catre camere. Omagiile au venit din toate partile lumii, incepand din Coreea de Sud, de la golurile lui Son, colegul lui Christian la Tottenham. Fiorii de teama s-au transformat in alinare in ultimele cateva zile. Si in emotie: Tricoul imens cu numarul '10' aratat inaintea meciului Danemarca – Belgia, pe aceeasi arena.

Jocul a fost intrerupt dupa zece minute, cand fanii au aplaudat la unison cu jucatorii de pe teren, inclusiv cu Romelu Lukaku. Bannerele, tricourile fanilor si echipele nationale care i-au dedicat toate cate un gand jucatorului nostru cu numarul '24'. Aceste momente sunt cele care devin imbratisarea cea mai puternica si emotionanta pe care o poate simti Christian Eriksen”, a fost mesajul postat pe retelele de socializare de Inter Milano.

Meciul Danemarca - Finlanda, de la Euro 2020, a fost intrerupt in minutul 42, dupa ce Christian Eriksen a suferit un stop cardio-respirator. Dupa 18 minute de resuscitare, jucatorul a fost scos de pe teren cu targa si transportat la spital. Partida a fost reluata dupa cateva ore si s-a incheiat cu victoria finlandezilor, scor 1-0.