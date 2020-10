La scurt timp dupa ce au aflat ca Ronaldo e infectat, francezii au primit ANUNTUL! Care sunt rezultatele testelor 

Cristiano Ronaldo a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus marti seara, iar francezii au asteptat cu sufletul la gura rezultatele testelor oficiale de dinaintea meciul cu Croatia de miercuri.

Conform jurnalistului de la ESPN, Julien Laurens, intreaga echipa a Frantei a fost testata negativ.

"Dupa ce Ronaldo a fost testat pozitiv dupa meciul Portugaliei impotriva Frantei, toate testele efectuate de echipa Frantei si a staff-ului au iesit negative.", a scris jurnalistul ESPN.

Franta si Portugalia impart primul loc al grupei a 3-a din Liga A, cu cate 7 puncte fiecare.

Cristiano Ronaldo este in acest moment intr-o stare buna, fara sa prezinte simptome si a fost bagat in izolare. Portughezul va rata meciul de miercuri seara contra Suediei.

