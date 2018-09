L-au facut praf! Motivul pentru care Cristi Ganea nu a jucat niciun meci oficial la Bilbao: Totul a iesit la iveala

Cristi Ganea, transferat in vara de la Viitorul la Athletic Bilbao, nu a jucat niciun meci oficial in Spania.

Motivele pentru care fundasul de 26 de ani nu a reusit sa prinda prima echipa la Bilbao au fost explicate de presa spaniola.

Capital Deporte scrie ca Cristi Ganea nu a aratat "calitati importante" in meciurile oficiale.

"Extrema convertita in lateral stanga, el nu a impresionat in nicio intalnire. Cea mai buna calitate a sa - sutul - nu a fost pus in valoare nici macar la antrenamente. De mentionat in apararea sa si ca postul pe care evolueaza este unul dintre cele pentru care antrenorul Berizzo are cea mai mare concurenta. Yuri Berchiche e titular indiscutabil si inscrie si goluri", scrie sursa citata.

Totodata, pe postul sau, a doua varianta a antrenorului lui Bilbao este Mikel Balenziaga.

Sursa citata scrie ca Cristi Ganea ar putea debuta la noua echipa in Cupa Regelui, in octombrie.