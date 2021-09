Kolbeinn Sigthorsson, pedepsit de clubul său, după ce a fost acuzat de agresiuni sexuale

Kolbeinn Sigthorsson, suspendat după ce a fost acuzat de agresiuni sexuale.

Kolbeinn Sigthorsson, atacantul naţionalei de fotbal a Islandei, pe care o tânără din ţara sa l-a acuzat de agresiuni sexuale, a fost suspendat vineri de clubul suedez la care este legitimat, IFK Goteborg, "în aşteptarea unei anchete interne", transmite AFP.

"Ca urmare a recentelor evenimente, Kolbeinn Sigthorsson nu va mai participa până la noi ordine la antrenamentele, meciurile şi celelalte activităţi ale primei echipe", a indicat clubul într-un comunicat.

"Este în curs de desfăşurare o anchetă internă pentru a stabili ce va urma pentru IFK Goteborg ca angajator şi pentru Kolbeinn cu titlu personal", a precizat echipa de primă divizie, care l-a transferat în această vară pe jucător de la altă formaţie suedeză, AIK Stockholm.

Trecut mai ales pe la FC Nantes şi Ajax Amsterdam, atacantul de 31 de ani a fost în ultimii ani unul dintre oamenii de bază ai naţionalei Islandei (64 de selecţii, 26 de goluri, dintre care două la EURO 2016).

El a fost exclus din lotul Islandei pentru meciurile din această lună din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Joi, selecţionata nordică a fost învinsă acasă de România (2-0).

Într-un interviu acordat radioteleviziunii islandeze RUV în urmă cu o săptămână, Thorhildur Gyda Arnarsdottir, 25 de ani, l-a acuzat pe un component al echipei naţionale că a agresat-o sexual într-un club de noapte din Reykjavik în septembrie 2017. Arnarsdottir a declarat că ea şi altă femeie au depus plângere la poliţie după ce au fost agresate sexual de un fotbalist în acea noapte.

Afacerea s-a încheiat cu o compensaţie financiară oferită de jucător.

Sigthorsson a fost desemnat imediat de presa islandeză ca jucătorul în chestiune, înainte de a se exprima public miercuri într-un comunicat.

Afacerea a zguduit fotbalul islandez. Federaţiei i s-a reproşat pasivitatea din acea perioadă şi faptul că a pretins, în ciuda unor dovezi, că nu a fost la curent cu faptele.

Preşedintele federaţiei, Gudni Bergsson, a demisionat duminică seara, urmat de toţi membrii comitetului executiv 24 de ore mai târziu.

Miercuri, prin intermediul avocatului său, jucătorul a declarat într-un comunicat: "regret comportamentul pe care l-am putut avea în acea perioadă".

"Nu am recunoscut că le-am hărţuit sau că am folosit violenţa şi am negat că sunt vinovat. În schimb, comportamentul meu nu a fost exemplar şi mi-am cerut scuze pentru asta", a explicat el.

"M-am pocăit, mi-am asumat responsabilităţile şi am fost pregătit să caut reconcilierea. Ele au cerut să prezint scuze şi o compensaţie financiară, ceea ce am acceptat", a adăugat jucătorul.

Mai mulţi suporteri ai lui IFK Goteborg au cerut ca Sigthorsson să fie concediat, ei afişând mai multe bannere la centrul de antrenament al clubului în noaptea de miercuri spre joi. AGERPRES