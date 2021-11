Kasper Dolberg, bolnav de diabet! 

"Am primit în această dimineaţă rezultatele testelor medicale şi am aflat că am diabet tip 1. Este o surpriză, dar sincer sunt încurajat de faptul că am descoperit motivul pentru care m-am simţit rău în ultimele săptămâni", a povestit Kasper Dolberg într-un mesaj adresat suporterilor.

"Pentru a mă obişnui cu tratamentul, am decis împreună cu Kasper Hjulmand (selecţionerul danez) că nu voi juca la echipa naţională în această săptămână", a adăugat el.

Diabetul de tip 1 este o boală cronică care impune un tratament pe viaţă cu insulină. Activitatea sportivă este în general recomandată pacienţilor, iar boala nu mai este, de mai mulţi ani, un motiv de retragere anticipată pentru majoritatea sportivilor de performanţă.

Echipa Danemarcei, deja calificată la Cupa Mondială din 2022, va primi replica selecţionatei Insulelor Feroe vineri, iar pe 15 noiembrie va juca împotriva Scoţiei.