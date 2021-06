Este gafa optimilor de finala! A pasat direct la adversar. Dolberg a zis "tak" si a sutat imparabil

Dolberg a marcat o "dubla" in meciul cu Tara Galilor.

Primul gol al danezului a venit in minutul 27. Dolberg a patruns in centru si a sutat imparabil in dreapta.

Golul doi a venit insa un urma unei erori grave comise de apararea galezilor. Braithwaite a patruns in careu, apoi a trimis in fata portii. Mingea a ajuns la Williams care s-a facut de ras si a pasat in centru, la Doberg, care a sutat in forta si nu i-a dat nicio sansa lui Ward.

