Jose Mourinho a bătut palma cu Benfica! Ce salariu va încasa la noua sa echipă

Antrenorul portughez este foarte aproape de un acord cu Benfica Lisabona, echipa care a eliminat-o pe Fenerbahce din play-off-ul UEFA Champions League și pe care Mourinho a mai antrenat-o în urmă cu 25 de ani.
Jose Mourinho, la Benfica: ce salariu îi pregătesc portughezii
Se pare că cele două părți au ajuns deja la un acord, iar lucrurile par să fi intrat în linie dreaptă. Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, Mourinho va semna un contract valabil până în 2027 cu gruparea lusitană.
De asemenea, ”The Special One” va încasa și un salariu de șase milioane de euro net pe sezon, la care se adaugă și eventuale bonusuri, în funcție de performanțele echipei cu el la ”cârmă”.
Recent, Mourinho a confirmat discuțiile cu Benfica și a recunoscut că și-ar dori o revenire în fotbalul portughez, acolo unde a activat ultima oară în 2004, la FC Porto.
„Înainte de a urca în avion, m-au întrebat dacă sunt interesat. Am răspuns că da. Benfica m-a contactat oficial. Le-am spus că sunt în străinătate şi că, la întoarcerea în Portugalia, voi fi încântat să discut cu ei.
Când mi s-a prezentat posibilitatea de a antrena Benfica, nu am ezitat: sunt interesat. (...) Ce antrenor ar refuza Benfica? Eu nu”, a spus Mourinho.
Jose Mourinho s-a îmbogățit din clauzele de reziliere
Pentru că l-a demis pe Jose Mourinho, Fenerbahce este obligată să îi achite antrenorului clauza de reziliere, iar suma este uriașă.
15 milioane de euro va încasa The Special One după ce a fost înlăturat de pe banca lui Fenerbahce, conform Dirilis Postasi.