Jose Mourinho a bătut palma cu Benfica! Ce salariu va încasa la noua sa echipă

Antrenorul portughez este foarte aproape de un acord cu Benfica Lisabona, echipa care a eliminat-o pe Fenerbahce din play-off-ul UEFA Champions League și pe care Mourinho a mai antrenat-o în urmă cu 25 de ani.



Jose Mourinho, la Benfica: ce salariu îi pregătesc portughezii



Se pare că cele două părți au ajuns deja la un acord, iar lucrurile par să fi intrat în linie dreaptă. Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, Mourinho va semna un contract valabil până în 2027 cu gruparea lusitană.



De asemenea, ”The Special One” va încasa și un salariu de șase milioane de euro net pe sezon, la care se adaugă și eventuale bonusuri, în funcție de performanțele echipei cu el la ”cârmă”.

