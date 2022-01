Jardel a vorbit deschis despre dependența de droguri: „Am luat o supradoză și am stat șapte zile treaz!”

Fostul jucător al lui Porto și Sporting a dezvăluit în direct la TV că era dependent de droguri în 2002 și a rememorat un eveniment petrecut cu el la acea dată.

„În 2012, am luat o supradoză de cocaină și am stat șapte zile treaz. Nu sunt un exemplu bun de urmat. Am plătit femei pentru a mă distra și credeam că nimic rău nu mi se poate întâmpla, că totul va fi mereu bine”, a mărturisit Jardel.

Jardel a recunoscut că încă mai luptă cu dependența sa și face eforturi zilnice pentru a sta departe de droguri: „Sunt extrem de conștient de problema mea, de lupta zilnică pe care o duc. Important este că sunt în viață și că spun <<nu drogurilor>>”.

Ghetele de Aur cucerite de Jardel au fost furate

Brazilianul Mario Jardel, golgheter în fotbalul european timp de două sezoane, a anunţat miercuri că i-au fost furate trofeele cucerite în cariera sa de jucător la echipele FC Porto, Sporting Lisabona şi Galtasaray Istanbul, informează EFE.

Idolul fanilor lui FC Porto a explicat că hoţii au intrat în casa sa din Fortaleza, în nordul Braziliei, şi au furat două ''Ghete de Aur'', una de argint şi un trofeu de bronz, atribuite celui mai bun marcator din ligile europene.

Într-o postare pe contul său de Instagram, Jardel a afirmat că "valoarea sentimentală" a trofeelor respective este mai mare decât cea financiară şi a solicitat ajutorul urmăritorilor săi pentru a-şi recupera ''ghetele''.

Jardel, în vârstă de 47 ani, ale cărui goluri de la finele anilor '90 l-au transformat într-o legendă la FC Porto, a fost de cinci ori golgheterul campionatului Portugaliei, cel mai bun marcator din Copa Libertadores în 1995 şi din Liga Campionilor, în sezonul 1999-2000.

În afara cluburilor FC Porto, Sporting Lisabona şi Galatasaray Istanbul, "Super Mario" a mai jucat la echipele braziliene Vasco da Gama, Gremio Porto Alegre şi la formaţia spaniolă Alaves, între altele.