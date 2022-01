A fost dat afară de la FCSB și nu l-a iertat pe Becali: "Are propria lui lume! Nu mai există unul ca el"

Atacantul a plecat mai apoi în Norvegia, la Tromso, pentru care a evoluat până la sfârșitul anului trecut, iar acum este fotbalistul lui Wisla Krakow, din Polonia. Acesta a acordat un interviu pentru presa poloneză în care a vorbit despre patronul Gigi Becali.

Ondrasek s-a declarat fascinat de ceea ce a găsit în România, însă atitudinea lui Gigi Becali a lăsat mult de dorit în ceea ce privește imaginea lăsată de FCSB.

”Mă bucur că am locuit o vreme în România, am întâlnit acolo oameni minunaţi. Dezavantajul, însă, a fost că nu am stat mai mult timp acolo.

(Ai întâlnit în carieră un patron atât de nebun ca Gigi Becali?) Nu cred că mai există unul ca acesta în lume. Numai că nu l-am întâlnit niciodată personal. El are propria lui lume, deci ce poţi face? Trebuie să accepţi şi să mergi mai departe.

(Ai jucat în două meciuri şi Becali a spus că nu vrea să-l mai vadă pe Ondrasek în echipa lui...) Nu voi spune că mă bucur că am avut o astfel de situaţie în România.

Totuşi, după această experienţă le pot spune, de exemplu, colegilor mai tineri de la Wisla să se uite la mine şi să vadă pe exemplul meu că în viaţă trebuie să fii pregătit pentru orice, pentru că nu ştii niciodată ce se va întâmpla cu tine.

Am lăsat repede în urmă acest episod din România şi am mers mai departe”, a declarat Zdenek Ondrasek pentru gazetakrakowska.pl.

Ceske Budejovice, Caslav, Tromso, Dallas și Viktoria Plzen sunt alte echipe din CV-ul lui Ondrasek. Ondrasek a primit 30.000 de euro la semnătură și 80.000 de euro în momentul rezilierii contractului cu FCSB, echivalentul a patru salarii. În total, 110.000 de euro, adică 1.000 de euro pentru fiecare minut jucat în tricoul echipei lui Becali.