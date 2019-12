Istvan Kovacs, promovat de UEFA! A intrat in topul celor mai buni arbitri ai Europei

Istvan Kovacs a fost promovat de UEFA.

Arbitrul in varsta de 35 de ani a fost promovata in Categoria Elite, potrivit DigiSport. Astfel, centralul roman se alatura celor mai importanti arbitri ai Europei si este de asteptat sa fie delegat la cele mai tari partide din fazele eliminatorii ale UEFA Champions League si Europa League in a doua parte a sezonului 2019-2020.



Kovacs i se alatura lui Ovidiu Hategan (39 de ani) in Categoria Elite, astfel ca Romania are doi arbitri de top recunoscuti la nivel international. Istvan Kovacs este arbitru FIFA din 2010.