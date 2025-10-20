VIDEO Israelul sub asediu: derby-ul Tel Avivului, anulat după o bătălie de stradă între fani și poliție

Israelul sub asediu: derby-ul Tel Avivului, anulat după o bătălie de stradă între fani și poliție
Derby-ul dintre Hapoel și Maccabi Tel Aviv, programat duminică seară, a fost anulat după ce violențe de o gravitate rară au izbucnit între suporteri și forțele de ordine.

HapoelMaccabi Tel Aviv
Autoritățile au intervenit în forță, iar bilanțul indică zeci de arestări și mai mulți răniți, inclusiv polițiști.

Confruntarea așteptată de tot Israelul s-a transformat într-un coșmar înainte de a începe. Tensiunile au degenerat în afara stadionului Bloomfield, arena pe care cele două rivale o împart, unde fanii lui Hapoel s-au ciocnit violent cu poliția. Scenele de haos s-au mutat rapid în tribune.

"Nu mai vorbim de un simplu meci de fotbal, ci de acte de violenţă severă şi tulburare a ordinii publice", a transmis poliția israeliană la scurt timp după ce s-a luat decizia anulării partidei.

Bilanț de război: răniți și zeci de arestări

Haosul a atins apogeul în momentul în care din peluze au fost aruncate zeci de fumigene și materiale pirotehnice. Intervenția forțelor de ordine a dus la rănirea a 12 civili și trei polițiști. În urma incidentelor, poliția a anunțat că nouă persoane au fost arestate, iar alți 16 suspecți au fost reținuți.

Clubul Hapoel Tel Aviv a reacționat dur, acuzând forțele de ordine de brutalitate. "Suntem şocaţi de scenele atroce care au avut loc. Suporterii care veniseră să urmărească un eveniment sportiv au fost agresaţi şi trataţi cu violenţă de cei care ar fi trebuit să le asigure protecţia. Este inadmisibil ca asemenea scene să se repete constant", a comunicat clubul pe rețeaua X.

Incidentul vine într-un context tensionat pentru Maccabi Tel Aviv, ai cărei suporteri au fost inițial interziși de poliția britanică la meciul din Europa League cu Aston Villa, programat pe 6 noiembrie, din motive de securitate. Decizia a fost ulterior criticată de oficiali britanici, care au promis că vor colabora cu forțele de ordine pentru a asigura prezența tuturor fanilor în condiții de siguranță.

