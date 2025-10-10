Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) a fost urcat pe unul dintre piedestalurile nedorite ale istoriei recente a tenisului masculin.

În contextul celor trei finale de turneu major pierdute în ultimii șase ani, mai multe voci l-au numit pe jucătorul din Germania „cel mai bun tenismen din istorie care nu a câștigat un turneu de mare șlem.”

Zverev nu ar fi nici măcar „cel mai bun tenismen fără titlu de mare șlem,” susține Kafelnikov

Evgeni Kafelnikov a contrat însă această tendință și a exprimat că Alexander Zverev nu ar merita nici măcar această titulatură.

Fost număr unu ATP, poziție pe care Alexander Zverev nu a ocupat-o încă, Evgeni Kafelnikov s-a pronunțat, spunând: „Nu există în tot universul un jucător mai bun, dar fără titlu de mare șlem, decât Marcelo Rios. Punct!”, a scris Kafelnikov, într-o postare pe rețelele sociale.

Argumentele care susțin poziția lui Kafelnikov

Marcelo Rios este singurul număr unu mondial din Era Open care nu a câștigat un turneu de mare șlem. Până în prezent, Alexander Zverev nu a urcat pe poziția întâi a clasamentului mondial.

Fostul tenismen din Chile are în palmares optsprezece titluri ATP, dintre care cinci, de calibru ATP Masters 1000.

În plus, Rios este cel mai scund număr unu ATP din istorie, cu o înălțime de 1,75 metri.

