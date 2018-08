Antrenorul lui Kariana Erden, din liga a doua bulgara, risca suspendarea pe viata din fotbal!



L-a luat la pumni pe unul dintre tusieri in meciul pe care echipa lui l-a pierdut acasa cu Strumska Slava, 1-2. Numai interventia politiei a reusit sa-l opreasca!



Kariana Erden o duce rau in Bulgaria. Dupa 4 etape, n-are niciun punct. Va ramane si fara antrenor. Dzhambazki poate primi o sanctiune unica in istoria fotbalului din Bulgaria.



