Elveția s-a impus la Vancouver după golurile marcate de Breel Embolo (10') și Dan Ndoye (46'), iar în optimile de finală va da peste câștigătoarea din duelul Columbia - Ghana.

Riyad Mahrez și-a anunțat retragerea de la naționala Algeriei

La doar câteva minute după meci, căpitanul Riyad Mahrez (35 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Algeriei. Extrema de la Ahli a încheiat Cupa Mondială cu două goluri, ambele reușite în remiza cu Austria (3-3) din grupe.

"A fost ultimul meu meci la echipa națională. Obiectivul era să mergem mai departe și puteam reuși, însă am încasat două goluri după niște greșeli. Nu cred că am jucat rău, dar am încasat prea multe goluri pentru a spera la ceva", a spus Mahrez, la beIN Sports