GALERIE FOTO Starul naționalei și-a anunțat retragerea la câteva minute după eliminarea de la Cupa Mondială!

Starul naționalei și-a anunțat retragerea la câteva minute după eliminarea de la Cupa Mondială! CM 2026
SPORT.RO
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Elveția a învins Algeria, scor 2-0, și s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială.

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Riyad MahrezAlgeriaElvetia
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Elveția s-a impus la Vancouver după golurile marcate de Breel Embolo (10') și Dan Ndoye (46'), iar în optimile de finală va da peste câștigătoarea din duelul Columbia - Ghana.

Riyad Mahrez și-a anunțat retragerea de la naționala Algeriei

La doar câteva minute după meci, căpitanul Riyad Mahrez (35 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Algeriei. Extrema de la Ahli a încheiat Cupa Mondială cu două goluri, ambele reușite în remiza cu Austria (3-3) din grupe.

"A fost ultimul meu meci la echipa națională. Obiectivul era să mergem mai departe și puteam reuși, însă am încasat două goluri după niște greșeli. Nu cred că am jucat rău, dar am încasat prea multe goluri pentru a spera la ceva", a spus Mahrez, la beIN Sports

Mahrez a debutat la naționala Algeriei în 2014 și se retrage după 119 meciuri și 40 de goluri. Cea mai bună perioadă din cariera sa a fost în Premier League - mai întâi campion cu revelația Leicester, în 2016, iar ulterior încă patru titluri cu Manchester City.

Pentru Mahrez a fost a doua ediție de Cupă Mondială la care a participat, după cea din 2014.

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