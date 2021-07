Imagini spectaculoase cu 'noul' stadion Santiago Bernabeu. Cum arata si cand vor reveni "galacticii" pe impresionanta arena VIDEO 

Lucrarile au inceput in iunie 2019, iar pentru sezonul 2020-2021, madrilenii au disputat partidele pe stadionul secundar, Estadio Alfredo di Stefano.

Modernizarea arenei presupune instalarea unui acoperis fix pentru zona tribunelor si a unuia retractabil care poate fi folosit pentru acoperirea terenului atunci cand este necesar. In plus, vor fi adaugate restaurante noi, parcare subterana si mic centru comercial cu obiecte promotionale.

