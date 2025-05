Ronaldo Nazario a numit cei mai buni fotbaliști din istorie

Ronaldo a făcut spectacol pentru toate cluburile la care a fost legitimat. De la Cruizeiro, PSV Eindhoven, până la FC Barcelona, Inter, AC Milan și Corinthians, unde și-a agățat ghetele în cui în februarie 2011. În ultimele luni, el și-a spus părerea în mediul online cu privire la Vinicius, iar așa a făcut și acum, când a fost întrebat despre Cristiano Ronaldo și despre jucătorii pe care i-ar plasa în rândul celor mai buni din istorie în clasamentul său.

Ibericul consideră că are cele mai bune cifre dintre toți fotbaliști retrași sau în activitate, lucru care îl face cel mai bun jucător din istoria fotbalului: ”Cifrele spun că sunt ’cel mai complet’ fotbalist care a existat vreodată. În istoria fotbalului, nu am văzut pe nimeni mai bun decât mine. Spun adevărul din inimă”.



Ronaldo Nazario: ”Pele, numărul 1!”

Ronaldo Nazario nu este de acord cu afirmația lui Cristiano Ronaldo și l-a criticat pe starul lusitan pentru lipsa sa de modestie. În plus, a numit trei fotbaliști care ar fi mai buni ca acesta de-a lungul istoriei, pe Pele, Messi și Maradona.

”Nu îmi place să intru în astfel de discuții. Omul are o stimă de sine foarte ridicată. Decât să vorbesc eu despre mine, prefer ca alți oameni să vorbească despre performanțele mele, despre ce am făcut, despre ce am fost.

Cristiano are o poveste fantastică. A obținut lucruri minunate, a marcat goluri în toate felurile, chiar dacă a schimbat pozițiile, din extremă stângă în atacant central, ceea ce nu este ușor. Sunt sigur că este printre cei mai buni din istorie, dar nu sunt de acord că e cel mai bun. Îi respect opinia, dar aș spune că este în top 10.

Pele e numărul 1, fără îndoială! Messi și Maradona la egalitate, Zico, Romario, Cristiano Ronaldo, Van Basten, Zidane, Figo, Rivaldo, Ronaldinho - o serie de jucători, sunt mulți jucători grozavi pe această listă și sunt sigur că tot uit pe cineva”, a spus Ronaldo Nazario, potrivit GOAL.