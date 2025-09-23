Starul lui PSG nu a mers direct la petrecerea privată, ci a coborât în stradă, unde a sărbătorit alături de fanii parizieni, pe care i-a lăsat să atingă cel mai râvnit trofeu individual din fotbal.

Imediat după ce a părăsit Theatre du Chatelet cu trofeul în brațe, Dembele s-a oprit în mulțimea de suporteri care îl aștepta. Aceștia au creat o atmosferă incendiară, cu torțe și fumigene în culorile clubului, iar fotbalistul le-a oferit o bucurie neașteptată. Francezul a întins trofeul către fani, permițându-le acestora să îl atingă și să se fotografieze cu el, un gest care a devenit rapid viral.

Trofeul, la liber pentru suporteri

Înainte de baia de mulțime, pe scenă, Dembele a fost vizibil emoționat și a ținut să mulțumească tuturor celor de la PSG, club la care a ajuns în 2023.

"Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici, preşedintelui său, întregii echipe. Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual", a spus Dembele.

Ousmane Dembele l-a surclasat în lupta pentru trofeu pe Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, care a primit în schimb trofeul Kopa. Dembele devine astfel al șaselea fotbalist francez care câștigă Balonul de Aur, după legende precum Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane și Karim Benzema.

Cum a arătat top 10 pentru Balonul de Aur:

  1. Ousmane Dembele
  2. Lamine Yamal
  3. Informație neprecizată în textul sursă
  4. Mohamed Salah
  5. Raphinha
  6. Achraf Hakimi
  7. Kylian Mbappé
  8. Cole Palmer
  9. Gianluigi Donnarumma
  10. Nuno Mendes