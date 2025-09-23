Starul lui PSG nu a mers direct la petrecerea privată, ci a coborât în stradă, unde a sărbătorit alături de fanii parizieni, pe care i-a lăsat să atingă cel mai râvnit trofeu individual din fotbal.



Imediat după ce a părăsit Theatre du Chatelet cu trofeul în brațe, Dembele s-a oprit în mulțimea de suporteri care îl aștepta. Aceștia au creat o atmosferă incendiară, cu torțe și fumigene în culorile clubului, iar fotbalistul le-a oferit o bucurie neașteptată. Francezul a întins trofeul către fani, permițându-le acestora să îl atingă și să se fotografieze cu el, un gest care a devenit rapid viral.



Trofeul, la liber pentru suporteri

Înainte de baia de mulțime, pe scenă, Dembele a fost vizibil emoționat și a ținut să mulțumească tuturor celor de la PSG, club la care a ajuns în 2023.



"Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici, preşedintelui său, întregii echipe. Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual", a spus Dembele.



Ousmane Dembele l-a surclasat în lupta pentru trofeu pe Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, care a primit în schimb trofeul Kopa. Dembele devine astfel al șaselea fotbalist francez care câștigă Balonul de Aur, după legende precum Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane și Karim Benzema.



Cum a arătat top 10 pentru Balonul de Aur:

