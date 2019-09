Ianis Hagi se gandeste deja la urmatoarea mutare! "Sigur ca as merge acolo, de ce nu?" Campionatul urias pe care-l vaneaza jucatorul

Ianis Hagi a ajuns in aceasta vara la Genk, echipa belgiana care evolueaza in grupele UEFA Champions League.

Ianis Hagi a vorbit cu jurnalistii italieni inainte de duelul Genk - Napoli de miercurea viitoare din grupele UEFA Champions League.

Dupa ce a fost invinsa cu 6-2 de Red Bull Salzburg, echipa belgiana va incerca sa obtina un rezultat mai bun cu Napoli.

Ianis a declarat ca sansa sa si a coechipierilor sa ii invinga pe italieni este aceea de a juca ca o echipa.

"Va fi un meci foarte dificil, cu o echipa mare care aspira in fiecare an la scudetto si joaca bine in Champions League. Acum jucam bine, am castigat ultimele doua meciuri. Debutul in Champions League nu a fost asa cum ne doream, insa vrem sa ne imbunatatim jocul. Trebuie sa jucam ca o echipa si vom incerca sa castigam. Jucam in fata propriilor fani si nu avem nimic de pierdut", a declarat Ianis inaintea meicului Napoli - Genk pentru calcionapoli24.it

Ianis: "M-as intoarce in Serie A, de ce nu?"

Mai mult, Ianis a fost intrebat despre o posibila revenire a sa in Italia, dupa ce a avut o incercare nereusita la Fiorentina.

Fiul lui Gheorghe Hagi a spus ca daca i se va oferi o oportunitate buna, ar reveni in Serie A.

"Am amintiri bune din Italia, chiar daca nu am jucat mult la Fiorentina. Eram prea tanar, dar am invatat si m-am maturizat mult din punct de vedere fizic si tactic. Serie A este unul dintre cele mai bune ligi din lume, daca ar fi o oportunitate sa revin, de ce nu?", a spus Ianis Hagi.