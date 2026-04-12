Antrenorul lui PAOK a onorat cum nu se putea mai frumos memoria legendarului antrenor și în zilele în care sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională unde toți cei care l-au îndrăgit i-au putut aduce un ultim omagiu, Răzvan Lucescu a rămas demn și a dat mâna cu mii de oameni.

Grecii au anunțat obiectivul imediat al lui PAOK în ceea ce îl privește pe Răzan Lucescu

Având în vedere suferința care îl încearcă pe Răzvan Lucescu în aceste momente, grecii sunt de părere că principalul obiectiv al celor de la PAOK Salonic în perioada imediat următoare este ridicarea moralului antrenorului, după ce antrenorul și-a pierdut tatăl.

”Îmbunătățirea stării psihice a lui Răzvan Lucescu este un obiectiv pentru PAOK”, au titrat grecii de la Sfina.gr.

Grecii sunt convinși că această perioadă nu este deloc una ușoară pentru Răzvan Lucescu, cel care se află acum în centrul atenției după pierderea suferită.

Jurnaliștii eleni cred că cei de la PAOK ar trebui să îl ajute pe tehnicianul român în acest sens, însă sunt convinși că, având în vedere profesionalismul de care a dat dovadă Răzvan Lucescu până în acest moment, antrenorul este motivat să câștige titlul și Cupa Greciei în memoria tatălui său.

”Pierderea unui tată nu este ușor de depășit, iar în acest moment toate reflectoarele sunt asupra lui Răzvan Lucescu. La PAOK există obiectivul de a-l sprijini psihologic pe antrenor, după moartea lui Mircea Lucescu.

Acesta este acum un obiectiv pentru PAOK, însă, pentru că Răzvan este un profesionist desăvârșit, cu siguranță se va apuca de treabă imediat ce va reveni la Salonic, având și obiectivul de a câștiga eventul, pentru a-l dedica memoriei tatălui său”, au scris jurnaliștii greci.

Cu cinci etape înainte de finalul campionatului, PAOK Salonic ocupă locul doi în play-off, cu 58 de puncte, la cinci lungimi în urma liderului AEK Atena și la egalitate cu Olympiacos.