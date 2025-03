Gică Craioveanu, declarație tăioasă după Real Madrid – Atletico: „Le dau zero șanse de calificare!“

Când spui Gică Craioveanu (57 de ani), spui La Liga. Pentru că, atunci când a fost fotbalist, vârful oltean a jucat ani buni în campionatul iberic, la Real Sociedad (1995-1998), Villarreal (1998-2002) și Getafe (2002-2006). Apoi, după retragere, cel supranumit „Grande“ s-a reprofilat, cu succes, devenind printre cei mai savuroși analiști ai fotbalului spaniol.

Din această postură, Gică Craioveanu a analizat, pentru Digi Sport, partida Real Madrid – Atletico (2-1) din turul optimilor Ligii Campionilor. Și, surprinzător, fostul internațional a anulat complet șansele de calificare ale echipei lui Simeone, deși Atleti (foto) are de jucat meciul-retur, acasă, pe 12 martie (ora 22.00). În plus, după întâlnirea de marți, de pe „Santiago Bernabéu“, Atletico are de întors o diferență minimă, de doar un gol. Și, totuși, Craioveanu (foto, jos) e convins că această calificare a fost deja tranșată de Real.