Atmosfera din vestiarul „Los Blancos” pare să se fi liniștit, iar Federico Valverde și Aurelien Tchouameni au lăsat în urmă conflictul care a făcut valuri în presa din Spania.

Potrivit Cadena SER, cei doi mijlocași s-au împăcat după incidentul din sezonul trecut și au revenit la o relație normală. Sursele citate de postul spaniol îi descriu drept profesioniști și nu anticipează probleme între ei în actuala stagiune.

Ce s-a întâmplat între Valverde și Tchouameni

Conflictul dintre cei doi a avut loc la baza de pregătire de la Valdebebas, în timpul unei discuții aprinse. Situația a degenerat, iar Valverde s-a lovit cu fruntea de o masă. Fotbalistul uruguayan ar fi suferit o rană la scalp și ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Real Madrid a tratat cazul cu seriozitate și a deschis o anchetă internă. Cei doi jucători au primit câte o amendă de 500.000 de euro, însă nu au fost suspendați.

Valverde a recunoscut ulterior că episodul a fost o experiență dificilă și a spus că astfel de momente îl pot ajuta să se maturizeze.

„Uneori trebuie să treci prin aceste mici obstacole în fotbal și în viață pentru a învăța, pentru a crește și a te maturiza”, a declarat Valverde.