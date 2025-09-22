Însă nu golul decisiv l-a adus în centrul atenției, ci un moment de fair-play remarcabil, aplaudat la scenă deschisă chiar și de arbitrul partidei.



În prima repriză a meciului, într-un moment în care Dortmund avea o șansă importantă de a ataca, Adeyemi a oprit faza și a trimis mingea afară din teren. A făcut-o voluntar, după ce a observat că adversarul său direct, Patrick Wimmer de la Wolfsburg, s-a accidentat și a rămas căzut pe gazon.



"Aș fi avut o confruntare masivă pe mâini"



Gestul său nu a trecut neobservat. Centralul Daniel Siebert a ținut să-l felicite public pe Adeyemi după meci, într-o intervenție pentru DAZN, subliniind cât de rar întâlnește astfel de momente în fotbalul profesionist.



"Aș vrea să folosesc acest prilej, pentru că nu e ceva obișnuit să vezi o asemenea dovadă de fair-play. În mod normal, un jucător ar fi profitat de șansă, s-ar fi dus spre poartă și ar fi creat superioritate numerică", a explicat arbitrul.



Siebert a continuat și a prezentat scenariul pe care Adeyemi l-a evitat: "Jucătorii lui Wolfsburg ar fi înnebunit dacă Dortmund ar fi profitat de accidentare și ar fi marcat. Cu siguranță aș fi avut o confruntare masivă. Dar Adeyemi a înțeles situația, a scos mingea afară și a arătat că nu vrea să profite de accidentarea unui adversar. Cred că este un gest fantastic. Cu siguranță vom nota și vom lăuda acest lucru în raportul de meci. Mai multe astfel de gesturi, dragi profesioniști", a încheiat centralul german.

