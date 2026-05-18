Fostul star din Superliga își face bagajele. Decizie radicală luată de club înaintea ultimei etape

Legia Varșovia luptă pentru un loc în Europa și pregătește deja mutările pentru sezonul care urmează. Potrivit săptămânalului polonez „Pilka Nozna”, viitorul mai multor jucători a fost deja clarificat.

Printre cei vizați se numără și Ermal Krasniqi. Fostul star din Superliga este nevoit să schimbe echipa, urmând să se despartă de gruparea din capitala Poloniei odată cu finalul campionatului. Alături de Krasniqi, Kacper Tobiasz va părăsi echipa, iar Antonio Colak va primi mână liberă pentru a-și căuta un nou angajament.