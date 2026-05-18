Fostul star din Superliga își face bagajele. Decizie radicală luată de club înaintea ultimei etape

Ermal Krasniqi o va părăsi pe Legia Varșovia la finalul sezonului actual. Conducerea polonezilor pregătește schimbări masive la nivelul lotului.

Legia Varșovia luptă pentru un loc în Europa și pregătește deja mutările pentru sezonul care urmează. Potrivit săptămânalului polonez „Pilka Nozna”, viitorul mai multor jucători a fost deja clarificat.

Printre cei vizați se numără și Ermal Krasniqi. Fostul star din Superliga este nevoit să schimbe echipa, urmând să se despartă de gruparea din capitala Poloniei odată cu finalul campionatului. Alături de Krasniqi, Kacper Tobiasz va părăsi echipa, iar Antonio Colak va primi mână liberă pentru a-și căuta un nou angajament.

Cifrele lui Ermal Krasniqi

Ermal Krasniqi, în vârstă de 27 de ani, evoluează în prezent pe postul de mijlocaș dreapta la Legia Varșovia, fiind împrumutat de la Sparta Praga până la data de 30.06.2026. Fotbalistul kosovar, care are o cotă de piață actuală de un milion de euro, a acumulat un total de 33 de apariții în sezon, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 2 pase decisive în cele 1.699 de minute jucate. Strict în campionatul intern (Ekstraklasa), Krasniqi a bifat 25 de meciuri, 2 goluri și 2 pase decisive în 1.151 de minute pe teren. La nivel internațional, jucătorul a strâns 13 selecții și a înscris 2 goluri pentru echipa națională a statului Kosovo.

Înaintea ultimei etape, Legia Varșovia ocupă locul al șaptelea în clasament, cu 46 de puncte, la trei lungimi distanță de poziția a cincea. Ultimul meci al stagiunii se va disputa pe teren propriu, sâmbătă, 23 mai, de la ora 17:30, împotriva celor de la Motor Lublin.

