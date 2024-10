Ţara Galilor a învins echipa Muntenegrului cu 1-0, prin golul reuşit de Harry Wilson (36 - din penalty), într-un meci disputat luni seara la Cardiff, în cadrul Ligii B din UEFA Nations League.

Galezii au dominat clar: 5-0 la șuturile pe poartă, 66% posesie sau 9-2 la cornere.

După ce în 0-1 vineri cu Turcia a rămas pe banca de rezerve, fundaşul stânga Risto Radunovic (FCSB - foto, în duel cu marcatorul Harry Wilson) a intrat la pauză la muntenegreni în meciul cu galezii, la fel ca şi Marko Vukcevic (ex-UTA, acum la Borac Banja Luka în Bosnia și Herțegovina), fotbalist de bandă dreaptă.

De altfel, selecționerul Muntenegrului, fostul mare fotbalist croat Robert Prosinecki, a făcut la pauză nu mai puțin de patru modificări, fără vreun rezultat însă pe tabelă.

În cele două meciuri, a fost preferat pe postul de fundaș stânga Andrija Vukcevic, legitimat la clubul FC Juarez din Chihuahua, Mexic, și împrumutat în vară la Cartagena, în liga a doua spaniolă.

Muntenegru are un parcurs dezastruos în actuala ediție din Liga Națiunilor: este pe ultimul loc în Grupa 4 din Liga B, echivalent cu retrogradarea în Liga C, cu zero puncte și golaveraj 1-6.