„Nu cred că vine!” Miodrag Belodedici, fostul coleg de cameră al lui Robert Prosinecki, le dă lumea peste cap „câinilor”

După ce negocierile cu mai mulți antrenori români au picat, oficialii „câinilor” si-au îndreptat atenția către un tehnician străin, Robert Prosinecki, dublu câștigător al Ligii Campionilor.

Se pare însă că nici de această dată oficialii din „Groapă” nu vor avea mai mult succes. Miodrag Belodedici, fostul coleg de cameră al lui Robert Prosinecki (Steaua Roșie Belgrad, între 1989-1991), susține că acesta nu l-a informat cu privire la vreo intenție de a veni în România, ceea ce îl face să creadă că nu va veni la Dinamo.

„Nu m-a sunat. Dacă ar vrea să negocieze și să vină în România, vă dați seama, m-ar suna pe mine, pe cine altcineva? Sincer să fiu, nu prea cunoaște fotbalul românesc, echipele, fotbaliștii. E străin de fotbalul românesc. A mai antrenat pe la diverse echipe, dar nu știu dacă s-ar descurca în România.

Am vorbit cu el ultima oară acum vreo doi ani. Am ținut legătura, am stat cu el în cameră la Steaua Roșie, dar, repet, acum doi ani am vorbit.

Sigur m-ar suna dacă ar veni în România. Nu cred că vine, dar vedem. Sper să fie într-un ceas bun pentru el dacă vine, dar nu pentru Dinamo (n.r. – râde)”, a spus Miodrag Belodedici, potrivit iAMsport.

Despre antrenorul croat Robert Prosinecki

Robert Prosinecki (54 de ani) este antrenorul cu care șefii lui Dinamo poartă negocieri în această perioadă, anunță GSP.ro. Liber de contract de trei luni, după ce s-a despărțit de NK Rudes, antrenorul croat are un CV impresionant atât ca jucător, cât și ca antrenor.

A pregătit Steaua Roșie Belgrad, cu care a reușit să câștige o Cupă a Serbiei, iar apoi au urmat Kayserispor (de două ori), Denizlispor și NK Olimpija Ljubljana.

A fost selecționerul Bosniei și al Azeribaidjanului și a fost secund la naționala Croației în ”mandatul” lui Slaven Bilic, între 2006 și 2010.

Ca jucător, Prosinecki a evoluat pentru Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad (alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni), Real Madrid, Real Oviedo, FC Barcelona, Sevilla, Dragovoljac, Standard Liege, Portsmouth, NK Olimpija și NK Zagreb.